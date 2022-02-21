Магомед Исмаилов: если мне старший брат разрешит, я снова подерусь с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу возможного второго боя с Александром Емельяненко.
«Второй бой с Емельяненко по правилам бокса? Я мог бы себе это представить, почему нет? Но когда я дрался с Емельяненко, он был на серии из побед, была только ничья с чемпионом ACA Тони Джонсоном. Александр был на хорошем ходу, поэтому для меня это был интересный бой.
Если я сейчас выиграю у Дуродолу, все скажут — побил мешка. То же самое было с Емельяненко, хотя Александр был на хорошем ходу.
Если мне старший брат разрешит, я снова подерусь с Емельяненко», — сказал Исмаилов на YouTube-канале HardNews.
Ранее Александр Емельяненко опубликовал видео с битвы взглядов перед поединком с американским ветераном Джеффом Монсоном.
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