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Магомед Исмаилов: если мне старший брат разрешит, я снова подерусь с Емельяненко

Магомед Исмаилов: если мне старший брат разрешит, я снова подерусь с Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу возможного второго боя с Александром Емельяненко.

«Второй бой с Емельяненко по правилам бокса? Я мог бы себе это представить, почему нет? Но когда я дрался с Емельяненко, он был на серии из побед, была только ничья с чемпионом ACA Тони Джонсоном. Александр был на хорошем ходу, поэтому для меня это был интересный бой.

Если я сейчас выиграю у Дуродолу, все скажут — побил мешка. То же самое было с Емельяненко, хотя Александр был на хорошем ходу.

Если мне старший брат разрешит, я снова подерусь с Емельяненко», — сказал Исмаилов на YouTube-канале HardNews.

Ранее Александр Емельяненко опубликовал видео с битвы взглядов перед поединком с американским ветераном Джеффом Монсоном.

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