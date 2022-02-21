Магомед Исмаилов: если мне старший брат разрешит, я снова подерусь с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу возможного второго боя с Александром Емельяненко.

«Второй бой с Емельяненко по правилам бокса? Я мог бы себе это представить, почему нет? Но когда я дрался с Емельяненко, он был на серии из побед, была только ничья с чемпионом ACA Тони Джонсоном. Александр был на хорошем ходу, поэтому для меня это был интересный бой.



Если я сейчас выиграю у Дуродолу, все скажут — побил мешка. То же самое было с Емельяненко, хотя Александр был на хорошем ходу.



Если мне старший брат разрешит, я снова подерусь с Емельяненко», — сказал Исмаилов на YouTube-канале HardNews.

Ранее Александр Емельяненко опубликовал видео с битвы взглядов перед поединком с американским ветераном Джеффом Монсоном.