Нганну: на сто процентов согласен с Джейком Полом, бойцам нужно повышать зарплату

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поддержал блогера Джейка Пола в его высказываниях об оплате труда бойцов.



«На сто процентов согласен с тем, что говорит Джейк. Например, когда он говорит о том, что нужно заботиться о здоровье бойцов, я на все сто процентов согласен с ним. Когда он говорит о том, что бойцам нужно повышать зарплату, я согласен с ним на 1000 процентов. Бойцы не защищены. Бойцы сами по себе, за ними никто не присматривает. Когда вы идёте по залу, вы можете увидеть бойца, который мог только что проиграть бой. Этот боец тренируется, и он получит травму. Он продолжит тренироваться и будет надеяться, что травма заживёт.



Боец не может позволить себе лечение, осознавая, что он зарабатывает на жизнь боями. У него контракт. На это тяжело смотреть и думать, что так и должно быть. Это неправильно», — приводит слова Нганну BJPenn.