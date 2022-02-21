Стерлинг: буду мелочным и собираюсь от души злорадствовать после победы над Яном

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, поделился ожиданиями от боя с россиянином Петром Яном.
«С нетерпением жду поединка, чтобы заткнуть всех хейтеров, на этот раз я буду злорадным как никогда раньше. Обычно я довольно скромно реагирую на победы, занимаюсь трэш-током до поединка, но после побед веду себя намного скромнее. В этот раз всё будет иначе. Я буду мелочным и собираюсь от души злорадствовать после победы над Яном. Если что-то пойдёт не так и я проиграю, то ничего страшного. Я просто съем свои слова. Я человек слова, у меня нет проблем с тем, чтобы принять это после поражения. Но я чувствую, что я лучше этого парня. Так что с нетерпением жду, когда сомневающиеся облажаются», — приводит слова Стерлинга BJPenn.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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