«Хочу устроить войну». Чисора заявил о желании провести бой с Уайлдером
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Британский боксёр-супертяжеловес Дерек Чисора выразил желание провести бой с экс-чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.
«Я огромный фанат Бронзового бомбардировщика, но знаете что? Чувак, прежде чем ты повесишь перчатки на гвоздь, позволь мне почувствовать твою мощь. Я хочу приехать в Америку и устроить с тобой войну, брат. Я уже одет для поездки в США, так что давай пошумим. Я хочу прочувствовать твою мощь. Люди говорят, что у Уайлдера есть мощь, но я так не думаю.
Если ты видишь это сообщение, то дай мне знать. Лас-Вегас или ты приедешь на «Уэмбли», малыш? Как я его побью? Устрою ему войну, вот и всё. Это будет настоящая война», — приводит слова Дерека Чисоры BoxingScene.
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