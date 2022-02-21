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Тренер Яна: думаю, Пётр будет полностью доминировать над Стерлингом

Тренер Яна: думаю, Пётр будет полностью доминировать над Стерлингом
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Шон Кобер, тренер по физической подготовке российского бойца, временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, поделился ожиданиями от реванша своего подопечного с Алджэмейном Стерлингом.

«Думаю, Ян будет полностью доминировать над Стерлингом. Пётр сейчас выглядит просто невероятно, он начал лагерь с лучшей формы, в которой я когда-либо его видел. Он отлично двигается, его окружает замечательная команда. Так что думаю, что это будет очень трудная ночь для Алджэмейна», — цитирует Кобера Metaratings.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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