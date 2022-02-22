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Стал известен следующий соперник Андрея Корешкова в Bellator

Стал известен следующий соперник Андрея Корешкова в Bellator
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31-летний российский боец Bellator Андрей Корешков в следующем поединке встретится с ветераном смешанных единоборств Полом Дейли, сообщает Sherdog. Бой состоится на турнире в Лондоне 13 мая 2022 года.

Напомним, Корешков на турнире Bellator 274 одержал победу ярким нокаутом над американцем Ченси Ренкаунтри. Корешков одержал уже 25-ю победу за карьеру в ММА, потерпев при этом лишь четыре поражения.

Что касается 38-летнего Пола Дейли, то он в последнем поединке уступил Джейсону Джексону единогласным решением судей. Бой прошёл в июне 2021 года на турнире Bellator 260. Всего на счету Пола Дейли 43 победы и 18 поражений, ещё два поединка с участием британца завершились вничью.

Главным поединком турнира в Лондоне станет титульный бой между Ярославом Амосовым и Майклом Пейджем.

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