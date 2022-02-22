Стал известен следующий соперник Андрея Корешкова в Bellator

31-летний российский боец Bellator Андрей Корешков в следующем поединке встретится с ветераном смешанных единоборств Полом Дейли, сообщает Sherdog. Бой состоится на турнире в Лондоне 13 мая 2022 года.
Напомним, Корешков на турнире Bellator 274 одержал победу ярким нокаутом над американцем Ченси Ренкаунтри. Корешков одержал уже 25-ю победу за карьеру в ММА, потерпев при этом лишь четыре поражения.
Что касается 38-летнего Пола Дейли, то он в последнем поединке уступил Джейсону Джексону единогласным решением судей. Бой прошёл в июне 2021 года на турнире Bellator 260. Всего на счету Пола Дейли 43 победы и 18 поражений, ещё два поединка с участием британца завершились вничью.
Главным поединком турнира в Лондоне станет титульный бой между Ярославом Амосовым и Майклом Пейджем.
- 22 февраля 2022
-
01:00
-
00:55
- 21 февраля 2022
-
23:52
-
22:54
-
20:38
-
20:08
-
18:57
-
17:53
-
16:49
-
15:47
-
14:17
-
13:44
-
12:47
-
11:41
-
10:40
-
09:30
-
08:23
-
02:51
-
00:38
-
00:10
- 20 февраля 2022
-
23:52
-
23:36
-
23:23
-
22:45
-
21:42
-
20:41
-
19:36
-
18:48
-
17:34
-
16:44
-
16:05
-
14:56
-
13:59
-
13:24
-
12:34