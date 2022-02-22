В RCC подтвердили, что Шлеменко и Исмаилов станут тренерами-конкурентами на реалити-шоу

Промоушен RCC подтвердил, что знаменитые российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов примут участие в реалити-шоу организации. Спортсмены выступят в роли тренеров и наставников для молодых бойцов.

Планируется, что всего в проекте примут участие 35 человек, которые будут разделены на 7 весовых категорий. Финал шоу состоится за неделю до очной встречи между Шлеменко и Исмаиловым.

Напомним, уже 25 февраля Исмаилов проведёт бой по правилам бокса. Его соперником станет нигериец Оланреваджу Дуродола (37 побед — 9 поражений).

Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко примет участие в титульном бою промоушена Eagle FC. Его соперником станет действующий обладатель пояса Фаридун Одилов, а сам бой пройдёт 1 апреля в Сочи.