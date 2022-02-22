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«Боятся, похоже». Петра Яна вновь проверили на допинг

«Боятся, похоже». Петра Яна вновь проверили на допинг
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян опубликовал очередное видео, на котором он сдаёт допинг-тест.

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

В настоящее время Пётр готовится к реваншу с американцем Алджэмейном Стерлингом, в поединке с которым он ранее лишился чемпионского пояса UFC. Тогда россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Реванш пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273 9 апреля.

Ранее боец смешанных единоборств Юрайя Фейбер поделился мнением о предстоящем поединке между американцем Стерлингом и Яном.

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