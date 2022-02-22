«Боятся, похоже». Петра Яна вновь проверили на допинг
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян опубликовал очередное видео, на котором он сдаёт допинг-тест.
Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
В настоящее время Пётр готовится к реваншу с американцем Алджэмейном Стерлингом, в поединке с которым он ранее лишился чемпионского пояса UFC. Тогда россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Реванш пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273 9 апреля.
Ранее боец смешанных единоборств Юрайя Фейбер поделился мнением о предстоящем поединке между американцем Стерлингом и Яном.
Новость по темеЮрайя Фейбер дал прогноз на бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
11:03
-
10:15
-
09:18
-
01:00
-
00:55
- 21 февраля 2022
-
23:52
-
22:54
-
20:38
-
20:08
-
18:57
-
17:53
-
16:49
-
15:47
-
14:17
-
13:44
-
12:47
-
11:41
-
10:40
-
09:30
-
08:23
-
02:51
-
00:38
-
00:10
- 20 февраля 2022
-
23:52
-
23:36
-
23:23
-
22:45
-
21:42
-
20:41
-
19:36
-
18:48
-
17:34
-
16:44
-
16:05
-
14:56
Партнерский контент