«Боятся, похоже». Петра Яна вновь проверили на допинг

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян опубликовал очередное видео, на котором он сдаёт допинг-тест.

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.



В настоящее время Пётр готовится к реваншу с американцем Алджэмейном Стерлингом, в поединке с которым он ранее лишился чемпионского пояса UFC. Тогда россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Реванш пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273 9 апреля.

Ранее боец смешанных единоборств Юрайя Фейбер поделился мнением о предстоящем поединке между американцем Стерлингом и Яном.