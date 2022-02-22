Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диллиан Уайт подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри. Поединок состоится на «Уэмбли»

Диллиан Уайт подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри. Поединок состоится на «Уэмбли»
Комментарии

Обязательный претендент на титул WBC в тяжёлом весе Диллиан Уайт подписал свой контракт на бой с Тайсоном Фьюри за несколько часов до дедлайна.

По правилам WBC у Уайта есть право подписать контракт на бой в течение определённого времени. Британец долгое время не пользовался этой опцией из-за неравномерного распределения гонораров за бой (80 на 20 в пользу Фьюри), однако в конечном итоге поставил подпись в контракте.

«Где бы они ни хотели провести бой, когда бы они ни хотели провести бой, мне всё равно. Я уже давно хочу с ним сразиться», – приводит слова Уайта Mirror.

Ожидается, что Фьюри и Уайт встретятся 23 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее Тайсон Фьюри в октябре 2021 года отстоял свой чемпионский пояс в бою против американца Деондея Уайлдера. Фьюри нокаутировал своего оппонента в 11-м раунде.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022