Диллиан Уайт подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри. Поединок состоится на «Уэмбли»

Обязательный претендент на титул WBC в тяжёлом весе Диллиан Уайт подписал свой контракт на бой с Тайсоном Фьюри за несколько часов до дедлайна.

По правилам WBC у Уайта есть право подписать контракт на бой в течение определённого времени. Британец долгое время не пользовался этой опцией из-за неравномерного распределения гонораров за бой (80 на 20 в пользу Фьюри), однако в конечном итоге поставил подпись в контракте.

«Где бы они ни хотели провести бой, когда бы они ни хотели провести бой, мне всё равно. Я уже давно хочу с ним сразиться», – приводит слова Уайта Mirror.

Ожидается, что Фьюри и Уайт встретятся 23 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».



Ранее Тайсон Фьюри в октябре 2021 года отстоял свой чемпионский пояс в бою против американца Деондея Уайлдера. Фьюри нокаутировал своего оппонента в 11-м раунде.