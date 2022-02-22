Грин: буду бить Махачева, пока он не упадёт

Американский боец Бобби Грин высказался по поводу предстоящего боя с россиянином Исламом Махачевым. Напомним, что Грин вышел на коротком уведомлении на замену получившему травму Бенеила Дариуша. Свой последний бой он провёл совсем недавно — 13 февраля.

«Я узнал об этом бое пять дней назад, когда уже находился в отпуске. Мой менеджер Джейсон Хаус позвонил мне, и я сказал: чёрт, Джейсон, я только что участвовал в сраном бою, и я толстый как дерьмо. Во мне 195 фунтов, и я должен сбросить до 155? Я сброшу вес до 160 для вас, ребята, чтобы шоу продолжалось, но вы не заставите меня прыгать через все эти чёртовы обручи.

Я уже знаю, ребята из топ-10 получили звонок первыми, но все они просто играются, поджидая более удачного момента для боя. Они просто слишком ссыкливы, чтобы воспользоваться своим шансом. Иногда нужно выйти из зоны комфорта и принять вызов таким, какой он есть, и сейчас я перепрыгиваю вас всех, потому что я не боюсь.

Хочу показать людям, что я не сумасшедший, я чертовски сумасшедший. Собираюсь показать вам настоящий ад. Я войду в октагон как гангстер и ударю этого парня прямо в его грёбаное лицо. Я буду продолжать бить его до тех пор, пока он не упадёт», — сказал Бобби Грин в эфире The MMA Hour.