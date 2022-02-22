Диего Санчес объяснил, почему выбрал лигу Хабиба, а не кулачные бои

Американский боец смешанных единоборств Диего Санчес рассказал, почему он принял решение подписать контракт с промоушеном Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, хотя до этого получил более выгодное предложение с финансовой точки зрения от промоушена, занимающегося кулачными боями.
«Мне собирались заплатить на $ 75 тыс. больше, чтобы я выступал в BKFC. Но, будучи Диего Санчесом, которым я являюсь, и учитывая все навыки, знания и мудрость, которые я приобрёл за последние 20 лет, я понял, что это вовсе не мой стиль.
Сейчас пришло моё время выйти и показать свои истинные навыки, потому что Кевину Ли 29 лет, а мне 40, и он очень атлетичный человек. Здесь я должен буду проявить все свои лучшие навыки. Мастерство и понимание, тайминг, скорость и правильное движение в нужное время без колебаний», — приводит слова Санчеса MMA Junkie.
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