Александр Емельяненко — Джефф Монсон: дата боя, время начала, где смотреть

Вечером 23 февраля мск в Москве на «ЦСКА-Арене» состоится бойцовский вечер промоушена Hardcore FC «Россия против США». Бои будут проходить на голых кулаках.
В главном бою вечера знаменитый российский спортсмен-тяжеловес Александр Емельяненко подерётся с уроженцем США Джеффом Монсоном, который в 2015 году получил российский паспорт. В настоящий момент Монсон является депутатом муниципального образования Сочи. Поединок Емельяненко — Монсон начнётся 23 февраля примерно в 23:30 мск. В прямом эфире турнир показан не будет, но Hardcore FC планирует оперативно выложить видео в своих социальных сетях.
Оба бойца являются ветеранами: Емельяненко исполнилось 40 лет, его соперник на 11 лет старше. Фаворитом боя многие считают Александра, поскольку у него лучше развита ударная техника. В последнем бою по правилам ММА Емельяненко проиграл Марсио Сантосу в первом раунде удушающим приёмом.
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