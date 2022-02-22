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Хамзин перевесил Сантьяго. Итоги взвешивания бойцов перед RCC Intro 19

Хамзин перевесил Сантьяго. Итоги взвешивания бойцов перед RCC Intro 19
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Сегодня, 22 февраля 2022 года, в Екатеринбурге прошла официальная церемония взвешивания участников турнира RCC Intro 19. Это первое шоу от RCC в этом году.

Главным поединком вечера станет бой между Ильясом Хамзиным (8-2) и Луаном Сантьяго (16-5), в со-главном поединке встретятся Уральский Гангстер Александр Грозин (16-4-1) и Хосе Маркос (11-3).

Турнир RCC Intro состоится 23 февраля в 15:00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на телеканале «Удар» на платформах Wink, Кинопоиск и Яндекс.Спорт. Повтор шоу состоится через пять дней на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Результаты взвешивания бойцов.

1-я пара, 2 х 5 мин., до 83,9 кг
84,40 кг | Николай Загребельный (1-0), Тамбов, Россия
84,75 кг | Игорь Цой (2-2), Волгоград, Россия

2-я пара, 2 х 5 мин., до 97 кг
97,30 кг | Владислав Самонов (дебют), Санкт-Петербург, Россия
97,05 кг | Евгений Фесенко (дебют), Тюмень, Россия

3-я пара, 3 х 5 мин., до 57 кг
57,18 кг | Халим Назрулоев (3-0), Екатеринбург, Россия
57,16 кг | Иван Паршиков (7-1), Москва, Россия

4-я пара, 3 х 5 мин., до 65,8 кг
65,95 кг | Иван Бондарчук (4-2), Екатеринбург, Россия
66,20 кг | Мубориз Умаров (8-2), Санкт-Петербург, Россия

5-я пара, 3 х 5 мин., до 67 кг
68,60 кг | Дмитрий Михайлиди (4-2), Омск, Россия
66,55 кг | Валерий Пак (6-3), Ростов-на-Дону, Россия

6-я пара, 3 х 5 мин., до 65,8 кг
66,20 кг | Константин Симонов (5-2), Екатеринбург, Россия
66,25 кг | Александр Данилов (10-6), Москва, Россия

7-я пара, 3 х 5 мин., до 61,2 кг
61,70 кг | Бехзод Усмонов (7-4), Екатеринбург, Россия
62,15 кг | Максим Усоян (6-3), Екатеринбург, Россия

8-я пара, 3 х 5 мин., до 70,3 кг
70,75 кг | Илья Ерастов (6-3), Санкт-Петербург, Россия
70,75 кг | Иван Сопивской (6-2), Омск, Россия

9-я пара, 3 х 5 мин., до 70,3 кг
70,45 кг | Игорь Олчонов (5-1), Омск, Россия
70,35 кг | Олег Манжуев (9-2), Краснодар, Россия

10-я пара, 3 х 5 мин., до 77,1 кг
70,70 кг | Александр Грозин (16-4-1), Талица, Россия
70,25 кг | Хосе Маркос (11-3), Куритиба, Бразилия

11-я пара, 3 х 5 мин., до 77,1 кг
77,30 кг | Ильяс Хамзин (8-2), Екатеринбург, Россия
77,00 кг | Луан Сантьяго (16-5), Форталеза, Бразилия

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