Полный кард турнира Hardcore FC с главным боем А. Емельяненко — Монсон

Вечером 23 февраля мск в Москве на «ЦСКА-Арене» состоится бойцовский вечер промоушена Hardcore FC «Россия против США». Бои будут проходить на голых кулаках. Начало турнира — в 19:00 мск. В прямом эфире турнир показан не будет, но Hardcore FC планирует оперативно выложить видео в своих социальных сетях.



Полный кард турнира:



Виталий Бодров – Эндрю Уитни;

Мартин Джуарян – Джозеф Суэро;

Хайбула Мусалов – Уилл Чоуп;

Мухамед Калмыков – Дженси Сильва;

Сослан Асбаров – Алекс Николсон;

Тимур Слащинин – Морис Джексон;

Александр Емельяненко – Джефф Монсон.



В главном бою вечера знаменитый российский спортсмен-тяжеловес Александр Емельяненко подерётся с уроженцем США Джеффом Монсоном, который в 2015 году получил российский паспорт. В настоящий момент Монсон является депутатом муниципального образования Сочи. Поединок Емельяненко — Монсон начнётся 23 февраля примерно в 23:30 мск.