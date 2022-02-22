Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Полный кард турнира Hardcore FC с главным боем А. Емельяненко — Монсон

Полный кард турнира Hardcore FC с главным боем А. Емельяненко — Монсон
Комментарии

Вечером 23 февраля мск в Москве на «ЦСКА-Арене» состоится бойцовский вечер промоушена Hardcore FC «Россия против США». Бои будут проходить на голых кулаках. Начало турнира — в 19:00 мск. В прямом эфире турнир показан не будет, но Hardcore FC планирует оперативно выложить видео в своих социальных сетях.

Полный кард турнира:

Виталий Бодров – Эндрю Уитни;
Мартин Джуарян – Джозеф Суэро;
Хайбула Мусалов – Уилл Чоуп;
Мухамед Калмыков – Дженси Сильва;
Сослан Асбаров – Алекс Николсон;
Тимур Слащинин – Морис Джексон;
Александр Емельяненко – Джефф Монсон.

В главном бою вечера знаменитый российский спортсмен-тяжеловес Александр Емельяненко подерётся с уроженцем США Джеффом Монсоном, который в 2015 году получил российский паспорт. В настоящий момент Монсон является депутатом муниципального образования Сочи. Поединок Емельяненко — Монсон начнётся 23 февраля примерно в 23:30 мск.

Монсон прилёг после первого попадания. Уральский Халк сломил американца за минуту. Видео Монсон прилёг после первого попадания. Уральский Халк сломил американца за минуту. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022