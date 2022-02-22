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Гаджиев: если не в этом, то в следующем году Махачев обязательно получит титульный бой

Гаджиев: если не в этом, то в следующем году Махачев обязательно получит титульный бой
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и американцем Бобби Грином.

«Считаю Махачева фаворитом в бою с Грином, как и считал в бою с Дариушем. На стороне Ислама хороший ход, который он набрал. Сейчас он один из лидеров дивизиона, плюс он готовился к этому бою, а Бобби Грин выходит на замену, так что я думаю, что Махачев должен победить.

После этой победы, мне кажется, до титульного боя останется один шаг, а может быть, в силу определённого стечения обстоятельств, титульный бой он получит сразу. Следует понимать, что участие в титульном бое – это не только спортивная сторона соревнований, также важны медийные факторы. Как будет Ислам медийно развиваться, как сложатся обстоятельства, что будет происходить с действующим чемпионом. Если не в этом году, то в следующем Махачев обязательно получит титульный бой», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

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