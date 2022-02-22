«Дипломированный специалист». Немков окончил Белгородский государственный университет

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков опубликовал новый пост в своём «инстаграме», в котором сообщил о том, что он окончил университет.
«Дипломированный специалист!
Магистр Физической культуры!!!
Белгородский Государственный Университет», — подписал фото Немков.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Немкова.
Напомним, Немков встретится в финале Гран-при с Кори Андерсоном 15 апреля на турнире Bellator 277 в Сан-Хосе. Поединок станет соглавным событием вечера. Победитель получит приз $ 1 млн.
В полуфинале Гран-при Bellator Немков победил кимурой Джулиуса Энгликаса, а Андерсон нокаутировал Райана Бейдера в первом раунде.
Ранее Немков не исключил, что может сменить весовую категорию или перейти в другой промоушен, сказав о том, что примет решение о дальнейшей карьере после того, как завершится Гран-при Bellator.
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