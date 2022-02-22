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Пётр Ян: вижу цель, не вижу препятствий

Пётр Ян: вижу цель, не вижу препятствий
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию с тренировки.

«Вижу цель, не вижу препятствий. Кайратыч, от души за работу», — написал Ян.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Петра Яна в «Инстаграме».

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

В настоящее время Пётр готовится к поединку с американским спортсменом Алджэмейном Стерлингом. Реванш с ним состоится в соглавном мероприятии UFC 273 9 апреля. Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. Пётр тогда нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику.

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