Стерлинг: давайте послушаем, что они скажут после того, как я размажу этого парня

Американский боец смешанных единоборств действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своём «твиттере», посвящённый предстоящему поединку на турнире UFC 273, где он встретится с россиянином Петром Яном.



«Давайте послушаем, что они скажут после того, как я размажу этого парня», — написал Стерлинг, добавив хештег UFC 273.

Фотографию можно посмотреть на странице Алджэмейна Стерлинга в «Твиттере».

На турнире UFC 273, который состоится в ночь на 9 апреля мск, состоится бой-реванш между Стерлингом и Яном. Первый бой Петра и Алджэмейна состоялся на UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, из-за чего проиграл бой.