Физиев: после спарринга с Чимаевым я понял, почему весь мир ММА говорит о нём

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев заявил, что после спарринга с известным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым понимает причину того ажиотажа, который есть вокруг Хамзата.



«Мы немного потренировались с ним. Он действительно очень сильный парень. Весь мир ММА говорит о нём прямо сейчас, и когда я тренировался с ним, я вполне осознал, почему так происходит. Невероятная сила. У этого парня идеальная борьба, а также очень хороший удар.



Во время спарринга мы относились друг к другу с уважением. Он не пытался убить меня. Я, со своей стороны, тоже не пытался этого сделать, в конце концов, он крупный боец, а у меня самого скоро поединок. Мне не нужны драки на тренировках. Чимаев — очень хороший человек», — приводит слова Физиева Sportskeeda.

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