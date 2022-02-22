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Бетербиев назвал продукт, который не употребляет с детства, чтобы не «забивать дыхалку»

Бетербиев назвал продукт, который не употребляет с детства, чтобы не «забивать дыхалку»
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где рассказал, что с детства не употребляет семечки.

«Я с детства уже не кушаю семечки. Мне сказали, что семечки забивают дыхалку. Как вы думаете, правда ли это?» — сказал Бетербиев.

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате»:

Последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой проходил в 2021 году в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету Артура теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.

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