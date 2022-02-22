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Биспинг: регулярно слышу о Чимаеве вещи, которые действительно ужасают

Биспинг: регулярно слышу о Чимаеве вещи, которые действительно ужасают
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг рассказал о некоторых деталях, которыми боец UFC в среднем весе Даррен Тилл поделился с ним, о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«Я регулярно слышу о Хамзате вещи, которые действительно ужасают. Даррен Тилл находится там, кроме того, у меня есть куча друзей в Швеции. Так вот они все мне звонят, заявляя следующее: «Чёрт возьми, чёрт возьми, Хамзат вытворяет что-то невероятное. Он надрывает задницу, тренируется как форменный псих, поднимает тяжести, всех расталкивает, у него отличная стойка и прекрасная борьба», — приводит слова Биспинга BJ Penn со ссылкой на его канал в YouTube.

Ранее о Чимаеве высказался киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев.

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