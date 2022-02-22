Менеджер Сергея Ковалёва рассказал о его планах относительно завершения карьеры

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, поделился подробностями относительно планов своего клиента на завершающий этап карьеры.
«Драться в крузервейте не станет для него большой проблемой. У него хорошая репутация, и прямо сейчас он голоден. Он хочет драться. Прямо сейчас, на завершающем этапе его карьеры, мы не видим смысла его возвращения в полутяжёлый вес.
В крузервейте после трёх или четырёх боёв мы можем выйти на чемпионский бой, а затем он просто завершит карьеру», — приводит слова Климаса BoxingScene.
Ковалёв в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он дрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.
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