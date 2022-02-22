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«Может, не надо?» Бетербиев показал упражнения, которые ему посоветовал делать тренер

«Может, не надо?» Бетербиев показал упражнения, которые ему посоветовал делать тренер
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав упражнения, которые ему рекомендует делать его тренер.

«Может, не надо?» — спросил у тренера Артур.

«Всегда слушаю своего тренера. Так и живём», — подписал видео Бетербиев.

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в последний раз Бетербиев сражался с американским спортсменом Маркусом Брауном. Поединок состоялся в прошлом году в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету Бетербиева 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.

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