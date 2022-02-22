«Может, не надо?» Бетербиев показал упражнения, которые ему посоветовал делать тренер
Поделиться
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав упражнения, которые ему рекомендует делать его тренер.
«Может, не надо?» — спросил у тренера Артур.
«Всегда слушаю своего тренера. Так и живём», — подписал видео Бетербиев.
Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в последний раз Бетербиев сражался с американским спортсменом Маркусом Брауном. Поединок состоялся в прошлом году в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету Бетербиева 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
23:14
-
22:15
-
21:28
-
20:34
-
18:59
-
18:44
-
17:50
-
17:27
-
16:56
-
16:15
-
16:11
-
15:30
-
14:50
-
14:21
-
13:06
-
12:07
-
11:03
-
10:15
-
09:18
-
01:00
-
00:55
- 21 февраля 2022
-
23:52
-
22:54
-
20:38
-
20:08
-
18:57
-
17:53
-
16:49
-
15:47
-
14:17
-
13:44
-
12:47
-
11:41
-
10:40
-
09:30
Партнерский контент