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Хирн рассказал, когда может состояться реванш между Усиком и Джошуа

Хирн рассказал, когда может состояться реванш между Усиком и Джошуа
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Промоутер Эдди Хирн рассказал подробности относительно организации боя-реванша между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях, британцем Энтони Джошуа.

«Я только что вернулся с Ближнего Востока. У нас было множество встреч с представителями разных стран, готовых организовать этот бой. Эгис Климас и Александр Усик будут в Великобритании на этой неделе, поэтому мы собираемся сесть с ними за стол и просто обсудить все детали. Сейчас мы подходим к той стадии, когда можно начинать думать о назначении даты. Она должна быть запланирована на конец мая, или же бой состоится в июне. Ничто не помешает Джошуа принять участие в этом поединке», — приводит слова Хирна DAZN.

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