Российские кикбоксёры, не поддержавшие главу Калмыкии, были отстранены от соревнований

Российских кикбоксёров, которые не поддержали главу Калмыкии, массово отстранили от соревнований. Об этом сообщили в телеграм-канале Mash.



Отмечается, что в мае прошлого года прошёл чемпионат России, на котором главу Калмыкии Бату Хасикова объявили президентом Федерации кикбоксинга. При этом согласны с назначением оказались не все: часть спортсменов, среди которых были ведущие кикбоксёры национальной команды, выступили с поддержкой своего наставника Михаила Герасимова, который также претендовал на эту должность.



Уже на следующий день пятерых из них без указания какой-либо причины дисквалифицировали с чемпионата страны. Многократные чемпионы Юсуп Магомедбеков и Влад Ревуцкий хоть и прошли на чемпионат мира, но о сборах были предупреждены лишь за два дня. Сообщается, что пройти должную подготовку за такой срок оказалось невозможным, вследствие чего их сняли с соревнований. Кроме того, кикбоксёры лишились зарплат. Сейчас они подали иск за незаконную дисквалификацию. В ФКР сообщили, что спортсменов отстранили за попытку срыва церемонии открытия.