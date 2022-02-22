Российские кикбоксёры, не поддержавшие главу Калмыкии, были отстранены от соревнований

Российских кикбоксёров, которые не поддержали главу Калмыкии, массово отстранили от соревнований. Об этом сообщили в телеграм-канале Mash.
Отмечается, что в мае прошлого года прошёл чемпионат России, на котором главу Калмыкии Бату Хасикова объявили президентом Федерации кикбоксинга. При этом согласны с назначением оказались не все: часть спортсменов, среди которых были ведущие кикбоксёры национальной команды, выступили с поддержкой своего наставника Михаила Герасимова, который также претендовал на эту должность.
Уже на следующий день пятерых из них без указания какой-либо причины дисквалифицировали с чемпионата страны. Многократные чемпионы Юсуп Магомедбеков и Влад Ревуцкий хоть и прошли на чемпионат мира, но о сборах были предупреждены лишь за два дня. Сообщается, что пройти должную подготовку за такой срок оказалось невозможным, вследствие чего их сняли с соревнований. Кроме того, кикбоксёры лишились зарплат. Сейчас они подали иск за незаконную дисквалификацию. В ФКР сообщили, что спортсменов отстранили за попытку срыва церемонии открытия.
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