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Абдель-Азиз: когда Махачев победит, то будет претендентом на титульный бой

Абдель-Азиз: когда Махачев победит, то будет претендентом на титульный бой
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своём «твиттере», где выразил мнение, что россиянин Ислам Махачев станет претендентом номер один на получение титульного боя в случае победы в бою с американцем Бобби Грином.

«Бой Ислама Махачева с Бенеилом Дариушем был первым в списке претендентских. Когда Ислам победит в субботу вечером, то будет следующим», — написал Абдель-Азиз.

Бой Махачева и Грина состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада). Изначально Махачев должен был сразиться с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем, однако тот был вынужден сняться из-за травмы лодыжки.

Ислам претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Единственное поражение российский боец потерпел ещё в 2015 году.

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