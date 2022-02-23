«Гвардии сержанты. 1986, на пятом месяце службы». Олег Тактаров показал армейское фото

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав своё архивное фото.

«Гвардии сержанты: западный украинец Тымчук, табасаранец Муслим Мислимов и 100% Русский (соль земли российской). Олег Тактаров с собакой Юлией (с тех пор моё любимое женское имя). Костерево, 1986, на пятом месяце службы», — подписал фотографию Тактаров.

Фотографию можно посмотреть на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.