«Гвардии сержанты. 1986, на пятом месяце службы». Олег Тактаров показал армейское фото

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав своё архивное фото.
«Гвардии сержанты: западный украинец Тымчук, табасаранец Муслим Мислимов и 100% Русский (соль земли российской). Олег Тактаров с собакой Юлией (с тех пор моё любимое женское имя). Костерево, 1986, на пятом месяце службы», — подписал фотографию Тактаров.
Фотографию можно посмотреть на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».
Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
- 23 февраля 2022
-
09:41
-
09:30
-
02:59
-
00:43
- 22 февраля 2022
-
23:50
-
23:14
-
22:15
-
21:28
-
20:34
-
18:59
-
18:44
-
17:50
-
17:27
-
16:56
-
16:15
-
16:11
-
15:30
-
14:50
-
14:21
-
13:06
-
12:07
-
11:03
-
10:15
-
09:18
-
01:00
-
00:55
- 21 февраля 2022
-
23:52
-
22:54
-
20:38
-
20:08
-
18:57
-
17:53
-
16:49
-
15:47
-
14:17