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«Гвардии сержанты. 1986, на пятом месяце службы». Олег Тактаров показал армейское фото

«Гвардии сержанты. 1986, на пятом месяце службы». Олег Тактаров показал армейское фото
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав своё архивное фото.

«Гвардии сержанты: западный украинец Тымчук, табасаранец Муслим Мислимов и 100% Русский (соль земли российской). Олег Тактаров с собакой Юлией (с тех пор моё любимое женское имя). Костерево, 1986, на пятом месяце службы», — подписал фотографию Тактаров.

Фотографию можно посмотреть на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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