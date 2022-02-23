Джон Джонс в момент задержания бил головой машину полиции и выкрикивал оскорбления

Появились некоторые подробности того, как вёл себя бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс в момент своего задержания утром 24 сентября 2021 года. Как сообщает MMA Fighting, Джонс бил головой полицейскую машину, выкрикивая при этом нецензурные выражения в адрес стражей порядка. Напомним, бойца тогда заподозрили в причинении домашнего насилия.

Как сообщает Las Vegas Review, Джонс также высказывал расовые оскорбления в адрес полицейских. Сейчас соответствующая видеозапись изучается в Департаменте полиции Лас-Вегаса. При этом отмечается, что Джонс, со своей стороны, также обвинил полицейских в неподобающем отношение к себе из-за его цвета кожи.

«Что я сделал? Я только что вернулся с церемонии посвящения в Зал славы. Да, я действительно чёрный и я ничего не делал», — говорил в момент задержания Джонс.

Боец был арестован, но освобождён в ту же ночь после внесения залога.