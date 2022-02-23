Джон Джонс в момент задержания бил головой машину полиции и выкрикивал оскорбления

Появились некоторые подробности того, как вёл себя бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс в момент своего задержания утром 24 сентября 2021 года. Как сообщает MMA Fighting, Джонс бил головой полицейскую машину, выкрикивая при этом нецензурные выражения в адрес стражей порядка. Напомним, бойца тогда заподозрили в причинении домашнего насилия.
Как сообщает Las Vegas Review, Джонс также высказывал расовые оскорбления в адрес полицейских. Сейчас соответствующая видеозапись изучается в Департаменте полиции Лас-Вегаса. При этом отмечается, что Джонс, со своей стороны, также обвинил полицейских в неподобающем отношение к себе из-за его цвета кожи.
«Что я сделал? Я только что вернулся с церемонии посвящения в Зал славы. Да, я действительно чёрный и я ничего не делал», — говорил в момент задержания Джонс.
Боец был арестован, но освобождён в ту же ночь после внесения залога.
- 23 февраля 2022
-
10:23
-
09:41
-
09:30
-
02:59
-
00:43
- 22 февраля 2022
-
23:50
-
23:14
-
22:15
-
21:28
-
20:34
-
18:59
-
18:44
-
17:50
-
17:27
-
16:56
-
16:15
-
16:11
-
15:30
-
14:50
-
14:21
-
13:06
-
12:07
-
11:03
-
10:15
-
09:18
-
01:00
-
00:55
- 21 февраля 2022
-
23:52
-
22:54
-
20:38
-
20:08
-
18:57
-
17:53
-
16:49
-
15:47