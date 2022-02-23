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Орловский — о конфликте Харитонова и Яндиева: не сочувствие и не сожаление, а неловкость

Орловский — о конфликте Харитонова и Яндиева: не сочувствие и не сожаление, а неловкость
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Белорусский боец UFC Андрей Орловский, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал о конфликте с российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым, признавшись, что хотел бы провести с ним поединок.

«Факт остаётся фактом. Да, он надрал мне задницу 10-13 лет назад. Но я себе могу позволить, слава Богу, с кем-то общаться, а с кем-то нет.

Я хотел бы провести с Сергеем бой, но он не в UFC, а в другой организации, которая чуть хуже, в Bellator. Поэтому если появится возможность, то конечно, безусловно, но пока такой возможности нет.

Чего-то личного нет. Но помните, у него с кем-то случился конфликт в России, он подрался, а потом извинялся? Да, с Яндиевым. Мне не то чтобы было жалко его, но это было некрасиво, как мне кажется.

Хотя, с другой стороны, я не знаю всю историю, подоплёку этого конфликта. Ну посмотрел, да. Не знаю, как правило сказать: не сочувствие и не сожаление, а неловкость из-за того, что произошло. Публичные люди, а потом что-то записывали. Непонятно, откуда появились все эти извинения», — сказал Орловский в интервью на канале «Разрешите вас перебить» в YouTube.

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