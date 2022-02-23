«Смотрите, это Пётр Ян». Стерлинг показал забавное видео

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав забавное видео, под которым он оставил следующую подпись:



«Посмотрите, это Пётр Ян».

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате»:

В настоящее время Стерлинг и российский боец Пётр Ян готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.