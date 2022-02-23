«Смотрите, это Пётр Ян». Стерлинг показал забавное видео
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав забавное видео, под которым он оставил следующую подпись:
«Посмотрите, это Пётр Ян».
Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате»:
В настоящее время Стерлинг и российский боец Пётр Ян готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
14:06
-
13:18
-
12:38
-
12:05
-
11:43
-
10:23
-
09:41
-
09:30
-
02:59
-
00:43
- 22 февраля 2022
-
23:50
-
23:14
-
22:15
-
21:28
-
20:34
-
18:59
-
18:44
-
17:50
-
17:27
-
16:56
-
16:15
-
16:11
-
15:30
-
14:50
-
14:21
-
13:06
-
12:07
-
11:03
-
10:15
-
09:18
-
01:00
-
00:55
- 21 февраля 2022
-
23:52
-
22:54
-
20:38
Партнерский контент