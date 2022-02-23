Кормье рассказал о важном преимуществе Махачева в контексте боя с Грином

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке россиянина Ислама Махачева и представителя США Бобби Грина. Противостояние пройдёт в промежуточном весе — до 72,5 кг (160 фунтов).
«Когда я думаю об Исламе Махачеве и его поединке с Бобби Грином, то думаю о двух вещах. Во-первых, стиль, очевидно, будет проблемой для Бобби из-за навыков его борьбы. Кроме того, поскольку бой будет проходить в категории до 160 фунтов, Исламу не нужно будет сбрасывать пять фунтов. Обычно он всегда борется со снижением веса. Так он будет более свежим», — приводит слова Кормье Sportskeeda со ссылкой на его выступление в подкасте DC & RC.
Бой Махачева и Грина состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада).
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