Сантос — о бое Исмаилова и Дуродолы: Мага, ты убийца, но у тебя нет бензина

Бразильский боец ММА Марсио Сантос дал забавный комментарий относительно предстоящего поединка между россиянином Магомедом Исмаиловым и представителем Нигерии Оланреваджу Дуродолой.



«Эй Мага, ты же юморист. И ты сейчас подерёшься по правилам бокса? По боксу? Ты убийца, но у тебя нет бензина. Твоё кардио не очень, а там слишком много раундов», — сказал Сантос (видеозапись доступна на странице журналиста Игоря Лазорина в «Инстаграме»).



Поединок Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля и пройдёт по правилам бокса.



35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом даже потеряв сознание.



41-летний Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 37 побед, 34 из которых были добыты нокаутами, и 9 поражений. В своё время нигериец досрочно победил Дмитрия Кудряшова, затем проиграв россиянину техническим нокаутом в реванше.