«Единицы могут быть легендами». Магомедшарипов выложил фото с Ф. Емельяненко

Российский боец Забит Магомедшарипов опубликовал новый пост в своём «инстаграме», в котором назвал «легендой» Фёдора Емельяненко.

«Популярным в наше время стать не трудно. Быть легендой могут единицы», — подписал фото Магомедшарипов.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Магомедшарипова.

Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.



Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.