Ильяс Хамзин одержал победу над Луаном Сантьяго на RCC Intro 19

Российский боец команды «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин и бразилец Луан Сантьяго провели поединок в Екатеринбурге на турнире RCC Intro 19. Он стал главным событием вечера и прошел все отведённые три раунда.



В первой же атаке бразилец жёстко пробил левый боковой в челюсть. Хамзин оказался в нокдауне, но моментально встал на ноги и вернулся в центр клетки. Бразилец попытался потанцевать в ринге, Ильяс хладнокровно реагировал на провокации и следовал геймплану.



За первые пять минут бразилец успел отметиться двумя ударами в пах, один из которых был достаточно сильным, а во втором раунде даже сделал вид, что Хамзин ткнул ему пальцем в глаз. Судья отреагировал профессионально и быстро уведомил российского бойца, что можно продолжать бой. После этого россиянин нанёс два точных прямых удара, но чуть позже Хамзин потерял равновесие и чуть не попался на гильотину.



В финальном отрезке Ильяс продолжал раздёргивать соперника. Сантьяго постарался найти удачу в клинче, но Хамзин отлично защищался и последние три минуты откровенно преследовал Сантьяго, расстреливая его в каждом эпизоде.



По итогам боя судейские записки выглядели так: 28:29 (Хамзин), 29:28 (Сантьяго), 28:29 (Хамзин). Раздельным решением судей победа досталась российскому бойцу.