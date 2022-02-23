Поединок Емельяненко — Монсон начнётся примерно в 23:30 мск

Сегодня, 23 февраля, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоится бойцовский вечер промоушена Hardcore FC «Россия против США». Бои будут проходить на голых кулаках.
В главном бою вечера знаменитый российский спортсмен-тяжеловес Александр Емельяненко подерётся с уроженцем США Джеффом Монсоном, который в 2015 году получил российский паспорт. В настоящий момент Монсон является депутатом муниципального образования Сочи. Поединок Емельяненко — Монсон начнётся 23 февраля примерно в 23:30 мск. В прямом эфире турнир покажут на официальном YouTube-канале Hardcore FC, трансляция начнётся в 22:15 мск.
Оба бойца являются ветеранами: Емельяненко исполнилось 40 лет, его соперник на 11 лет старше. Фаворитом боя многие считают Александра, поскольку у него лучше развита ударная техника. В последнем бою по правилам ММА Емельяненко проиграл Марсио Сантосу в первом раунде удушающим приёмом.
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