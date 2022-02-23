Бойца Bellator отстранили от боёв за слишком опасную весогонку
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Бойца Bellator Адама Пикколотти отстранили от боёв после того, как он опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором видно, как он выползает из портативной сауны и его рвёт на полотенце. Он также указал на то, что его «продолжало рвать 20 с лишним раз в течение ночи».
В итоге Пиколотти был отстранён на срок от четырёх до шести месяцев и должен получить разрешение от нефролога, чтобы вернуться.
«Я просмотрел видеозапись и решил, что процесс был излишне опасным. Мы всегда заботимся о безопасности бойцов и о сгонке веса. Надеюсь, это станет уроком для Пикколотти. К счастью, он не погиб», — сказал Майк Маззулли.
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