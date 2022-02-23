Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бойца Bellator отстранили от боёв за слишком опасную весогонку

Бойца Bellator отстранили от боёв за слишком опасную весогонку
Комментарии

Бойца Bellator Адама Пикколотти отстранили от боёв после того, как он опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором видно, как он выползает из портативной сауны и его рвёт на полотенце. Он также указал на то, что его «продолжало рвать 20 с лишним раз в течение ночи».

В итоге Пиколотти был отстранён на срок от четырёх до шести месяцев и должен получить разрешение от нефролога, чтобы вернуться.

«Я просмотрел видеозапись и решил, что процесс был излишне опасным. Мы всегда заботимся о безопасности бойцов и о сгонке веса. Надеюсь, это станет уроком для Пикколотти. К счастью, он не погиб», — сказал Майк Маззулли.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022