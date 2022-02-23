Махачев оценил шансы Макгрегора получить титульный бой с победителем пары Оливейра — Гэтжи

Боец UFC Ислам Махачев оценил шансы экс-чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора получить титульный бой в лёгком весе.

«Я не думаю, что такое случится. Он просто хочет остаться на слуху, просто разговаривает. Делает такие закидушки, но я не думаю, что он будет драться за пояс. Кто в ближайшее время может подраться за титул? Думаю, хорошие шансы у Дариуша, тоже хороший боец», — рассказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Отметим, что Конор Макгрегор настаивает на проведении поединка с чемпионом лиги Чарльзом Оливейрой. Ряд экспертов полагает, что ирландец может получить бой с победителем пары Джастин Гэтжи — Чарльз Оливейра. Напомним, Конор проиграл два предыдущих поединка.