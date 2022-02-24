«Отличные новости». Ковингтон отреагировал на информацию о расставании Джонса с невестой

Американский боец UFC Колби Ковингтон дал комментарий по поводу того, что Джон Джонс окончательно расстался со своей невестой.

«Отличные новости. Думаю, ты наконец-то вбил в неё немного здравого смысла», — написал Ковингтон в своём «твиттере», однако позже удалил пост.

Напомним, Джонса арестовали в сентябре по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. В середине декабря стало известно, что Джон заключил сделку о признании вины с прокуратурой штата Невада.

Свой следующий бой Ковингтон проведёт с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.