«Отличные новости». Ковингтон отреагировал на информацию о расставании Джонса с невестой
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Американский боец UFC Колби Ковингтон дал комментарий по поводу того, что Джон Джонс окончательно расстался со своей невестой.
«Отличные новости. Думаю, ты наконец-то вбил в неё немного здравого смысла», — написал Ковингтон в своём «твиттере», однако позже удалил пост.
Напомним, Джонса арестовали в сентябре по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. В середине декабря стало известно, что Джон заключил сделку о признании вины с прокуратурой штата Невада.
Свой следующий бой Ковингтон проведёт с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.
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