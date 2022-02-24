А. Емельяненко высказался о победе над Монсоном в бою на голых кулаках на Hardcore FC

40-летний российский боец Александр Емельяненко прокомментировал победу над 51-летним уроженцем США Джеффом Монсоном в главном бою турнира на голых кулаках – Hardcore FC.

«С возвращением в спорт? Спасибо большое! Для меня этот год начался замечательно – с победы. Я постараюсь и дальше вас радовать своими победами и не расстраивать поражениями. Сейчас кулаки залечу во время тренировочного процесса и сообщу, готов ли выступать и драться дальше», — сказал Александр в эфире YouTube-канала Hardcore FC.

Напомним, в результате 3-раундового поединка победу решением судей одержал Александр Емельяненко. Отметим, что бой проходил на голых кулаках. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА, тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.