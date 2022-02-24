Хабиб опубликовал совместное фото с Абдель-Азизом и Уайтом, выразив им слова благодарности

33-летний российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» пост с совместной фотографией в компании со своим бывшим менеджером Али Абдель-Азизом и президентом UFC Дана Уайтом.

«Очень тяжело сказать спасибо тем людям, которые помогали тебе долгое время) Но можно постараться», — гласит публикация Хабиба в «Инстаграме».

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.