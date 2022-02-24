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А. Емельяненко высказался по поводу потенциального боя с Нганну

А. Емельяненко высказался по поводу потенциального боя с Нганну
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что хотел бы провести бой с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, однако с главой лиги Hardcore FC Анатолием Сульяновым этот вопрос не обсуждался.

«Общался ли с Анатолием Сульяновым по поводу возможного боя с Фрэнсисом Нганну? Нет, ни разу не разговаривали. Первый раз про это слышу. Но вообще такие предложения и пожелания были — устроить бой с Нганну. Видел его бои. Такой он: на первых минутах если не вырубит, то ведет длительный бой. Бороться — не борется», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Напомним, сегодня ночью Емельяненко одержал победу в бою с 51-летним уроженцем США Джеффом Монсоном в главном бою турнира на голых кулаках.

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