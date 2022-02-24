Махачев: после травмы Дариуша мы связывались с Фергюсоном, дос Аньосом и Чендлером

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал, что после информации о том, что Бенеил Дариуш получил травму и не сможет выйти на бой, его менеджер связывался с несколькими топовыми бойцами, но никто из них не захотел драться с россиянином.

«Когда я узнал, что Бенеил травмировался, я сказал своему менеджеру, что мог бы подраться с Рафаэлем дос Аньосом, потому что у его соперника, Рафаэля Физиева, как раз проблемы с визой, но Али Абдель-Азиз мне сказал, что Рафаэль отказался.



Я попросил позвонить Тони Фергюсону, Грегору Гиллеспи, Майклу Чендлеру, но в итоге только Бобби дал мне ответ и согласился. Вероятно, парню просто нужны были деньги.



Все остальные бойцы в топовой десятке занимаются только тем, что болтают», — сказал Махачев на YouTube-канале ESPN.