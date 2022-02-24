Колберт назвал фаворита боя Камбосос — Ломаченко

Чемпиона мира по версии WBA в первом полулегком весе Крис Колберт высказался по поводу поединка между Джорджем Камбососом и украинцем Василием Ломаченко.
«Я посоветовал бы Камбососу опустить планку как можно ниже и провести бой против соперника, который будет ниже уровнем, чем Хэйни или Ломаченко.
Надо отдать должное Камбососу, но я думаю, что Ломаченко побьёт его еще уверенней, чем Хэйни, потому что он очень техничен», — приводит слова Колберта boxingnews24.
Камбосос провёл свой последний поединок в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.
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