Усик рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он стал чемпионом мира

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик рассказал о том, что изменилось в его жизни после того, как он стал лучшим боксёром мира в своей весовой категории.

«Меня стали больше узнавать на улицах. Даже не на Украине. На Украине со мной даже бабушки разговаривают, поддерживают. Но теперь и в других странах теперь меня узнают. Я чемпион мира, у меня есть дополнительные пояса. Это всё большая мотивация для меня как для спортсмена. Но больше всего я думаю о том, как буду боксировать, как буду тренироваться, как буду развиваться.

Деньги, слава и всё остальное — это лишь побочные эффекты от всего, что ты делаешь. Это земные блага. Совсем недавно я начал задумываться о других ценностях: здоровье, близкие, верные друзья — вот тот багаж, который тебе нужен. Бабки, известность, машины — это всё уходящее, а семья — это большая работа», — сказал Александр Усик на YouTube-канале Behind The Gloves.