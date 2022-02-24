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Усик: прямо сейчас готов подраться с Фьюри на улице на голых кулаках

Усик: прямо сейчас готов подраться с Фьюри на улице на голых кулаках
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик рассказал о том, что он готов прямо сейчас подраться с Тайсоном Фьюри на голых кулаках.

«Фьюри сказал, что я «отпетлял» от поединка с ним? Что же он врёт?! Я прямо сегодня готов подраться с ним на улице на голых кулаках. За всё время в боксе я ни разу ни от кого не отпетлял. Мы даже поехали в Москву боксировать, несмотря на то что у меня могли быть большие проблемы из-за этого в моей стране», — сказал Александр Усик на YouTube-канале Behind The Gloves.

Александр Усик в 2021 году уверенно победил чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа, благодаря чему отобрал у него все пояса. Также украинец в теории претендует на то, чтобы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и стать абсолютно лучшим в супертяжёлом весе.

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