Соннен: Махачев — единственный, кто может выиграть пояс и провести защиту против Конора

Бывший боец UFC Чейл Соннен рассчитывает на то, что россиянин Ислам Махачев получит титул в лёгком весе, а затем защитит его в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Необходимо, чтобы Ислам выиграл пояс в лёгком весе. Он единственный, кто может выиграть пояс и затем провести защиту в поединке с Конором. Потенциально самый большой бой в лёгком дивизионе — это бой Ислама и Конора за чемпионский титул. У этого боя уже есть отличная сюжетная линия: «Ученик Хабиба против Конора», — сказал Соннен в эфире своего подкаста.

Отметим, что Конор Макгрегор настаивает на проведении поединка с чемпионом лиги Чарльзом Оливейрой. Ряд экспертов полагает, что ирландец может получить бой с победителем пары Джастин Гэтжи — Чарльз Оливейра. Напомним, Конор проиграл два предыдущих поединка.