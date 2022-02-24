Соннен: Махачев — единственный, кто может выиграть пояс и провести защиту против Конора

Бывший боец UFC Чейл Соннен рассчитывает на то, что россиянин Ислам Махачев получит титул в лёгком весе, а затем защитит его в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
«Необходимо, чтобы Ислам выиграл пояс в лёгком весе. Он единственный, кто может выиграть пояс и затем провести защиту в поединке с Конором. Потенциально самый большой бой в лёгком дивизионе — это бой Ислама и Конора за чемпионский титул. У этого боя уже есть отличная сюжетная линия: «Ученик Хабиба против Конора», — сказал Соннен в эфире своего подкаста.
Отметим, что Конор Макгрегор настаивает на проведении поединка с чемпионом лиги Чарльзом Оливейрой. Ряд экспертов полагает, что ирландец может получить бой с победителем пары Джастин Гэтжи — Чарльз Оливейра. Напомним, Конор проиграл два предыдущих поединка.
- 24 февраля 2022
-
16:20
-
14:55
-
13:45
-
12:57
-
11:46
-
11:05
-
09:49
-
07:32
-
04:29
-
02:00
-
01:45
-
00:08
- 23 февраля 2022
-
23:48
-
22:34
-
21:04
-
21:00
-
20:20
-
19:30
-
18:58
-
17:54
-
16:41
-
15:51
-
14:59
-
14:06
-
13:18
-
12:38
-
12:05
-
11:43
-
10:23
-
09:41
-
09:30
-
02:59
-
00:43
- 22 февраля 2022
-
23:50
-
23:14