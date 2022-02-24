Чемпион мира Касимеро обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

Чемпиона WBO в легчайшем весе Джона Риля Касимеро обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, сообщает ESPN. Сообщается, что боксёр неподобающим образом прикоснулся к 17-летней спящей девушке в своём гостиничном номере 7 июня прошлого года.

По словам девушки, она увидела филиппинца во время утренней пробежки и попросила сделать совместную фотографию, однако боксёр сильно спешил и поэтому предложил ей позже списаться в социальных сетях. Позже Касимеро пригласил девочку к себе в гостиницу, куда она прибыла в 19:00 по местному времени. Чемпион предложил перенести фотосессию на следующее утро и уговорил остаться в его номере, так как на улице шёл дождь. Девушка рассказала, что они спали в одной постели, а затем Касимеро внезапно начал к ней приставать. Она категорически отказалась от интимной связи (даже тогда, когда боксёр предложил ей за это заплатить) и пригрозила, что обратится в полицию. На следующее утро она уехала на такси.