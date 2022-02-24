Чемпион мира Касимеро обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

Чемпиона WBO в легчайшем весе Джона Риля Касимеро обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, сообщает ESPN. Сообщается, что боксёр неподобающим образом прикоснулся к 17-летней спящей девушке в своём гостиничном номере 7 июня прошлого года.
По словам девушки, она увидела филиппинца во время утренней пробежки и попросила сделать совместную фотографию, однако боксёр сильно спешил и поэтому предложил ей позже списаться в социальных сетях. Позже Касимеро пригласил девочку к себе в гостиницу, куда она прибыла в 19:00 по местному времени. Чемпион предложил перенести фотосессию на следующее утро и уговорил остаться в его номере, так как на улице шёл дождь. Девушка рассказала, что они спали в одной постели, а затем Касимеро внезапно начал к ней приставать. Она категорически отказалась от интимной связи (даже тогда, когда боксёр предложил ей за это заплатить) и пригрозила, что обратится в полицию. На следующее утро она уехала на такси.
- 24 февраля 2022
-
16:20
-
14:55
-
13:45
-
12:57
-
11:46
-
11:05
-
09:49
-
07:32
-
04:29
-
02:00
-
01:45
-
00:08
- 23 февраля 2022
-
23:48
-
22:34
-
21:04
-
21:00
-
20:20
-
19:30
-
18:58
-
17:54
-
16:41
-
15:51
-
14:59
-
14:06
-
13:18
-
12:38
-
12:05
-
11:43
-
10:23
-
09:41
-
09:30
-
02:59
-
00:43
- 22 февраля 2022
-
23:50
-
23:14