Исмаилов и Дуродола показали равный вес

25 февраля состоится поединок по правилам бокса между российским бойцом смешанных единоборств Магомедов Исмаиловым и нигерийским боксёром Оланреваджу Дуродолой. В преддверии поединка бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой показали одинаковый вес – 91,8 килограмма.



35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом даже потеряв сознание.



41-летний Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе — 37 побед, 34 из которых были добыты нокаутами, и 9 поражений. В своё время нигериец досрочно победил Дмитрия Кудряшова, а затем проиграл россиянину техническим нокаутом в реванше.