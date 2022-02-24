Кевин Ли считает, что Хабиб не победил бы Сен-Пьера в схватке по грэпплингу

Бывший боец UFC Кевин Ли высказался о возможном поединке по грэпплингу между экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и бывшим чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Я не слышал слухи о возможной схватке по грэпплингу между Сен-Пьером и Хабибом. Это звучит интересно. Схватка по грэпплингу кардинально отличается от боя по правилам смешанных единоборств. Если схватка пройдёт до сдачи соперника, то я бы, наверное, выбрал победителем Сен-Пьера. Но, возможно, была бы ничья. Ни один из них в итоге так и не постучал бы», — приводит слова Кевина Ли Middle Easy.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.