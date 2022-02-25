Сехудо не включил Хабиба Нурмагомедова в топ-5 лучших бойцов UFC всех времён

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо не включил экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в топ-5 лучших бойцов лиги всех времен.

«На первом месте Джон Джонс, далее — Деметруис Джонсон, Андерсон Сильва, Генри Сехудо и Джордж Сент-Пьерр. Я включил себя в этот список, потому что побил лучших парней в мире. Трёх членов Зала Славы в четырёх последних боях – Деметриуса Джонсона, Ти Джея Диллашоу и Доминика Круза.

Думаю, Хабиб входит в десятку лучших. У него всего 12 боев в UFC, как и у меня, и если бы он выиграл второй титул, тогда бы он обошёл меня, потому что был бы непобеждённым. Но скольких членов Зала Славы он побил?» — сказал Сехудо на канале The Triple C & Schmo Show в YouTube.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.