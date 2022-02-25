Сехудо не включил Хабиба Нурмагомедова в топ-5 лучших бойцов UFC всех времён

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо не включил экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в топ-5 лучших бойцов лиги всех времен.
«На первом месте Джон Джонс, далее — Деметруис Джонсон, Андерсон Сильва, Генри Сехудо и Джордж Сент-Пьерр. Я включил себя в этот список, потому что побил лучших парней в мире. Трёх членов Зала Славы в четырёх последних боях – Деметриуса Джонсона, Ти Джея Диллашоу и Доминика Круза.
Думаю, Хабиб входит в десятку лучших. У него всего 12 боев в UFC, как и у меня, и если бы он выиграл второй титул, тогда бы он обошёл меня, потому что был бы непобеждённым. Но скольких членов Зала Славы он побил?» — сказал Сехудо на канале The Triple C & Schmo Show в YouTube.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.
- 25 февраля 2022
-
00:59
- 24 февраля 2022
-
22:04
-
20:49
-
19:55
-
18:55
-
17:53
-
16:20
-
14:55
-
13:45
-
12:57
-
11:46
-
11:05
-
09:49
-
07:32
-
04:29
-
02:00
-
01:45
-
00:08
- 23 февраля 2022
-
23:48
-
22:34
-
21:04
-
21:00
-
20:20
-
19:30
-
18:58
-
17:54
-
16:41
-
15:51
-
14:59
-
14:06
-
13:18
-
12:38
-
12:05
-
11:43
-
10:23